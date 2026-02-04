Назван надежный способ защиты китайских автомобилей от угонов

Эксперт Курчанов объяснил, как обезопасить китайские машины от угонов в России

Российские владельцы китайских машин всегда могут повысить их безопасность, установив специальное оборудование. Об этом в разговоре с НСН сообщил учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов. Автокомпании из КНР изначально концентрировались на удобстве для водителя, а не на противодействии угонам, подчеркнул эксперт.

«В противоугонном плане китайские автомобили действительно слабые. Производители не делали акцент на безопасности, а гнались за другими технологиями. Стремились сделать из автомобиля смартфон», — заявил Курчанов. Он отметил, что в настоящее время вопросы защиты от кражи для китайских компаний не являются первостепенными, отчасти из-за небольшого числа угонов в КНР.

С машинами в России ситуация решаема. Достаточно монтажа дополнительной охранной системы. «В рамках дилерской услуги чаще всего предлагается потоковая установка, возможно, хороших охранных систем. Поскольку сама установка потоковая, ее качество низкое. Злоумышленник легко может отключить подобную сигнализацию. В профессиональных мастерских установку сделают наиболее компетентно», — посоветовал Курчанов.

По его мнению, будет достаточно установить телематическую систему с цифровой блокировкой, замком капота, криптостойкой авторизацией и меткой с индивидуальными ключами шифрования. Эта комплексная работа обойдется от 50 тысяч рублей. «Услуги сервисов сертифицируются, все в рамках закона. Если злоумышленник столкнется с такой защищенной машиной, возиться с ней не будет. Сегодня 99 процентов автомобилей защищены плохо, проще выбрать соседнюю машину», — подытожил он.

