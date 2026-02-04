Назван самый угоняемый автомобиль в России

Китайский Geely стал самой угоняемой маркой в России в 2025 году

Эксперты Страхового дома ВСК сообщили об изменениях в предпочтениях угонщиков, которые стали чаще красть машины китайского производства. Самой популярной у преступников маркой в 2025 году стал китайский Geely, пишет РИА Новости.

Общее число краж за год сократилось на четыре процента. Доля Geely составила 15 процентов от всех зафиксированных страховых случаев. Чаще других от действий угонщиков страдали владельцы модели Emgrand.

В целом доля всех китайских брендов в статистике резко возросла — с менее одного процента в 2024 году до 27 процентов в 2025-м. «Спросом» у преступников также пользовались автомобили Chery.

Страховщики зафиксировали снижение интереса к премиальным автомобилям. Их доля в общем числе краж уменьшилась с 26 процентов в прошлом году до 15 процентов в 2025-м. Среди машин этого сегмента чаще всего угоняли Lixiang и Lexus (по четыре процента), а также Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5 процента).

Второе место в антирейтинге с результатом в 11 процентов заняла южнокорейская Kia, самой угоняемой моделью которой оказался спортивный лифтбек Stinger. По восемь процентов краж пришлось на российскую Lada (чаще всего модель Granta), корейскую Hyundai (Creta и Santa Fe) и японскую Toyota (внедорожники семейства Land Cruiser).

Также эксперты ВСК отметили небольшой рост краж грузового транспорта — с 7,5 до 8 процентов. Среди грузовиков лидером по угонам стал китайский бренд FAW, на который пришлось почти четыре процента случаев.

Больше всего автомобильных краж в прошлом году было совершено в Москве (31 процент), Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (по 19 процентов). Самое большое количество подобных преступлений было отмечено в январе, феврале и декабре 2025 года. Суммарно на них пришлось 58 процентов всех угонов.

