Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:57, 4 февраля 2026Авто

Назван самый угоняемый автомобиль в России

Китайский Geely стал самой угоняемой маркой в России в 2025 году
Марина Аверкина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Эксперты Страхового дома ВСК сообщили об изменениях в предпочтениях угонщиков, которые стали чаще красть машины китайского производства. Самой популярной у преступников маркой в 2025 году стал китайский Geely, пишет РИА Новости.

Общее число краж за год сократилось на четыре процента. Доля Geely составила 15 процентов от всех зафиксированных страховых случаев. Чаще других от действий угонщиков страдали владельцы модели Emgrand.

В целом доля всех китайских брендов в статистике резко возросла — с менее одного процента в 2024 году до 27 процентов в 2025-м. «Спросом» у преступников также пользовались автомобили Chery.

Страховщики зафиксировали снижение интереса к премиальным автомобилям. Их доля в общем числе краж уменьшилась с 26 процентов в прошлом году до 15 процентов в 2025-м. Среди машин этого сегмента чаще всего угоняли Lixiang и Lexus (по четыре процента), а также Mercedes-Benz и Land Rover (по 3,5 процента).

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года:новые правила расчета
27 января 2026
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025

Второе место в антирейтинге с результатом в 11 процентов заняла южнокорейская Kia, самой угоняемой моделью которой оказался спортивный лифтбек Stinger. По восемь процентов краж пришлось на российскую Lada (чаще всего модель Granta), корейскую Hyundai (Creta и Santa Fe) и японскую Toyota (внедорожники семейства Land Cruiser).

Также эксперты ВСК отметили небольшой рост краж грузового транспорта — с 7,5 до 8 процентов. Среди грузовиков лидером по угонам стал китайский бренд FAW, на который пришлось почти четыре процента случаев.

Больше всего автомобильных краж в прошлом году было совершено в Москве (31 процент), Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (по 19 процентов). Самое большое количество подобных преступлений было отмечено в январе, феврале и декабре 2025 года. Суммарно на них пришлось 58 процентов всех угонов.

Ранее российские владельцы популярного на вторичном рынке автомобиля Skoda Octavia второго поколения перечислили его многочисленные недостатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Дерматолог объяснил связь прыщей на лбу и стресса

    Стало известно о многолетнем росте числа сифилитиков среди одной категории россиян

    МИД России оценил идею НАТО направить войска на Украину

    Новым российским космонавтам предрекли работу на Луне

    Стали известны подробности о боях ВС России у Красноармейска

    Появились подробности о семье пытавшейся сжечь сверстников школьницы в Красноярске

    Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе фразой «че такая дура?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok