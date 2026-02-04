Реклама

09:01, 4 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы главные проблемы популярной модели Skoda

Владельцы перечислили многочисленные недостатки Skoda Octavia второго поколения
Марина Аверкина

Фото: Stoqliq / Shutterstock / Fotodom

Российские владельцы популярного на вторичном рынке автомобиля Skoda Octavia второго поколения делятся на два лагеря. В первом ценят модель за практичный салон, вместительный багажник и надежность комбинации бензинового двигателя и автоматической коробки передач. В другом — ссылаются на многочисленные недостатки и отговаривают от покупки этой машины с пробегом. «Лента.ру» изучила претензии некоторых владельцев автомобиля на платформе Auto.ru.

Сергей столкнулся с проблемами после истечения гарантийного срока на модель в комплектации Elegance. На пробеге около 50 тысяч километров вышли из строя механизм стеклоподъемника и привод зеркала в передней пассажирской двери из-за окисления проводов. Спустя еще две тысячи километров потребовалась замена блока управления парктроником. Позже возникла неисправность тяги впускного коллектора и датчика подушек безопасности. Кроме того, был выявлен повышенный расход масла двигателем, который достиг примерно трех литров на 15 тысяч километров пробега. «В общем машина нравится, но те впечатления от поломок, которые я получаю, вызывают раздражение, и все чаще появляется желание избавиться от этого авто», — резюмировал Сергей.

Пользователь под ником Terminator отметил ненадежную работу роботизированной коробки передач, которая вышла из строя через несколько дней эксплуатации машины, что привело к необходимости замены маховика, сцепления и сальника. Владелец указал на двукратную замену цепи ГРМ и фазорегуляторов, протечку воды в багажник и поломку гофрированной трубки омывателя заднего стекла. «Зимой прогревается очень медленно, на месте не греется вообще», — отметил он. Кроме того, мужчина остался недоволен управляемостью машины в поворотах. В итоге владелец продал ее, устранив все дефекты.

Дмитрий подтвердил системный повышенный расход масла двигателем, составляющий от 200 до 300 миллилитров на одну тысячу километров, и замена поршневых колец часто не решает эту проблему. По его мнению, штатная подвеска, адаптированная для сложных дорожных условий, с клиренсом 165 миллиметров негативно отражается на устойчивости. После замены на оригинальные европейские компоненты и перепрошивки блока управления рулевой рейкой управляемость заметно улучшилась. Дмитрий обратил внимание на слабое качество лакокрасочного покрытия кузова, на котором часто появляются сколы и очаги коррозии.

Автомобилист Arkadij1984 обратил внимание, что на пробеге в 22 тысячи километров его автомобиль начал потреблять около 600-650 миллилитров масла на одну тысячу километров. После официальной проверки дилерский центр полностью заменил двигатель. Еще через восемь тысяч километров проявились рывки при переключении роботизированной коробки передач DSG7, потребовавшие замены сцепления по гарантии. Позже произошла поломка мехатроника — блока управления этой коробки передач, который был заменен бесплатно по расширенной гарантии. Однако после пробега около 70 тысяч километров на новом двигателе вновь начался повышенный расход масла, что стало последней каплей в решении о продаже Skoda Octavia.

Ранее эксперты назвали три систематические ошибки автомобилистов, которые доведут двигатель до капитального ремонта.

