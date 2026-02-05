Фура чуть не переехала сотрудника Ространснадзора в российском городе

В Санкт-Петербурге водитель фуры чуть не переехал сотрудника Ространснадзора, сообщает 78.ru.

По сведениям издания, инцидент произошел на Приморском шоссе. Водитель фуры отказался проходить весовой контроль. В результате нарушитель совершил наезд на сотрудника ведомства, пострадавший получил травму руки. Повреждения также получил и автомобиль ведомства.

На месте происшествия работает ГИБДД, другие обстоятельства выясняются.

