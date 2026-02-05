Реклама

18:36, 5 февраля 2026Авто

Фура чуть не переехала сотрудника Ространснадзора в российском городе

Водитель фуры чуть не переехал сотрудника Ространснадзора в Петербурге
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге водитель фуры чуть не переехал сотрудника Ространснадзора, сообщает 78.ru.

По сведениям издания, инцидент произошел на Приморском шоссе. Водитель фуры отказался проходить весовой контроль. В результате нарушитель совершил наезд на сотрудника ведомства, пострадавший получил травму руки. Повреждения также получил и автомобиль ведомства.

На месте происшествия работает ГИБДД, другие обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что ряд дорог в центре Москвы 5 февраля временно перекрыли для автомобилей. Ограничение коснулось Новоарбатского моста по направлению в центр, пересечения улиц 1905 года и Мантулинская, съезда с Конюшковской улицы на площадь Свободной России, а также Смоленской набережной.

