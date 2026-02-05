В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение на Смоленской набережной

Ряд дорог в центре Москвы в четверг, 5 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По информации ведомства, ограничение коснулось Новоарбатского моста по направлению в центр, пересечения улиц 1905 года и Мантулинской, съезда с Конюшковской улицы на площадь Свободной России, а также Смоленской набережной. Помимо этого, движение временно закрыто на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область и на Боровицкой площади. В заключение водителей призвали быть внимательными при планировании маршрута и строить его до поездки.

Ранее в этот же день в столице было временно перекрыто движение на Краснопресненской набережной в районе дома 2/1 и на пересечении улицы 1905 года и Краснопресненской набережной.

