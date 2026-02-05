Реклама

17:58, 5 февраля 2026Экономика

Незаконный пиратский корабль построили в Англии

Metro: Британец построил незаконный дом в виде пиратского корабля
Александра Качан (Редактор)

Кадр: SWNS / Metro

Житель графства Вустершир в Англии построил незаконный дом в виде пиратского корабля и теперь рискует остаться без жилья. Об этом пишет Metro.

Бывший строитель Сэм Гриффисс два месяца работал над конструкцией, которую затем возвел на участке площадью 100 квадратов рядом с рекой Северн. Каркасом постройки служит корпус старой лодки, строительство обошлось британцу в 90 тысяч долларов. Как отмечает собственник, дом полностью автономен: вода собирается во время дождя, а электричество поступает от генераторов и солнечных панелей.

При этом официального разрешения на строительство Гриффисс не получил. Теперь дому грозит снос, если совет округа примет соответствующее решение. По словам строителя, ему пришлось начать возведение дома самовольно из-за отсутствия другого жилья. Он утверждает, что постройка отвечает всем нормам для временных и мобильных сооружений.

В будущем британец хотел бы использовать участок с пиратским кораблем в качестве общественного пространства для отдыха.

Ранее в Китае мужчина, живший в доме посреди скоростной автомагистрали, решил переехать из-за шума.

