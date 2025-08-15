Экономика
20:30, 15 августа 2025Экономика

Живший посреди магистрали упрямый китаец решил переехать

Живший посреди магистрали китаец решил переехать из-за шума
Александра Качан (Редактор)

Кадр:  ShinRa News Network / ТАСС

Мужчина из провинции Цзянси в Китае, живший в доме посреди скоростной автомагистрали, решил переехать из-за шума. Об этом пишет издание Pengpai.

В 2017 году власти предложили китайцу сменить жилье, так как его дом стоял на месте, где планировалось построить важную дорожную инфраструктуру. Мужчине не понравились условия компенсации и он отказался, после чего правительство решило проложить трассу вокруг его дома.

Строительные работы закончились в начале 2025 года, в апреле участок дороги официально открыли. Вскоре после этого прежде отказавшийся от переезда житель перебрался в съемное жилье.

Дом посреди магистрали стал достопримечательностью. Объект отмечен на онлайн-картах как «око Цзиньси» — внешний вид участка, окруженного дорогой, напоминает глаз.

Ранее в Тюменской области власти без предупреждения снесли половину дома семьи, чтобы вынудить жильцов переехать во временное жилье.

