Живший посреди магистрали упрямый китаец решил переехать

Живший посреди магистрали китаец решил переехать из-за шума

Мужчина из провинции Цзянси в Китае, живший в доме посреди скоростной автомагистрали, решил переехать из-за шума. Об этом пишет издание Pengpai.

В 2017 году власти предложили китайцу сменить жилье, так как его дом стоял на месте, где планировалось построить важную дорожную инфраструктуру. Мужчине не понравились условия компенсации и он отказался, после чего правительство решило проложить трассу вокруг его дома.

Строительные работы закончились в начале 2025 года, в апреле участок дороги официально открыли. Вскоре после этого прежде отказавшийся от переезда житель перебрался в съемное жилье.

Дом посреди магистрали стал достопримечательностью. Объект отмечен на онлайн-картах как «око Цзиньси» — внешний вид участка, окруженного дорогой, напоминает глаз.

Ранее в Тюменской области власти без предупреждения снесли половину дома семьи, чтобы вынудить жильцов переехать во временное жилье.