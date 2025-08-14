Экономика
22:23, 14 августа 2025Экономика

Чиновники без предупреждения снесли российской семье полдома

Власти снесли семье из Тюменской области полдома, чтобы вынудить их переехать
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Тюменской области власти без предупреждения снесли у семьи половину дома, чтобы тем самым вынудить их переехать во временное жилье. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в селе Аромашево. Дом Марии и Михаила давно был в плачевном состоянии, однако официально опасной признали лишь пустующую часть постройки, которая принадлежала муниципалитету. Вторая половина, в которой жили супруги, находится в их собственности. Паре пришлось за свой счет заказать экспертизу, чтобы дом целиком был признан аварийным.

Между тем вместо переезда в новое постоянное жилье Марии и Михаилу предложили временный вариант. Условия в нем незначительно отличались от тех, в которых они живут сейчас, так что семья решила от него отказаться. В результате 1 августа чиновники без предупреждения заказали экскаватор, который снес принадлежащую муниципалитету половину дома, пока Мария была на работе. Супруги сняли на видео демонтаж части постройки, руины, которые остались на месте снесенной части здания, а также повреждения, которые появились после случившегося в их части дома.

«Плинтус у нас уже отрывается, потолок начинает провисать. Не знаем, что делать», — призналась женщина. Она и ее муж опасаются, что стены могут обрушиться в любую секунду.

По мнению супругов, своими действиями в администрации добиваются того, чтобы они скорее согласились на любое временное жилье. При этом жильцам даже не назвали сроки переселения и выплаты компенсации за переезд из аварийного жилья. Мария рассказала, что их случай не единственный: с подобным сносом и альтернативой лишь в виде маневренного фонда в их районе столкнулись более 20 семей.

Ранее обрушение аварийного общежития в Уфе сняли на видео. Речь идет о здании, расположенном на Коммунистической улице.

