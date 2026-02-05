В Госдуме призвали сделать иностранные товары дороже

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал поднять тарифы для иностранных поставщиков товаров

России необходимо усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами и поднять тарифы для иностранных поставщиков, чтобы они сравнялись с тарифами для отечественного бизнеса. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, если сделать зарубежные товары дороже, то свой бизнес получит адекватную защиту. Кроме того, уверен Слуцкий, россиянам нужна защита от дешевого низкокачественного импорта.

«Прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков», — указал он, назвав ненормальной ситуацию, при которой иностранным предпринимателям легче продать свой товар на российских маркетплейсах, чем отечественному производителю.

Ранее в ходе парламентских слушаний «О развитии отраслей легкой промышленности в России» в Госдуме министр финансов Антон Силуанов призвал обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) импортные товары электронной торговли.

Чиновник подчеркнул, что в этом случае отечественные производители одежды и обуви смогут выдерживать конкуренцию, а в настоящее время зарубежные товары в этом сегменте слишком дешевы.