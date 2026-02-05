Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 5 февраля 2026Экономика

В Госдуме призвали сделать иностранные товары дороже

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал поднять тарифы для иностранных поставщиков товаров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

России необходимо усилить контроль за качеством и безопасностью импортной продукции в соответствии с российскими и международными нормами и поднять тарифы для иностранных поставщиков, чтобы они сравнялись с тарифами для отечественного бизнеса. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, если сделать зарубежные товары дороже, то свой бизнес получит адекватную защиту. Кроме того, уверен Слуцкий, россиянам нужна защита от дешевого низкокачественного импорта.

«Прямо сейчас мы добиваемся выравнивания тарифов и комиссий для иностранных и российских поставщиков», — указал он, назвав ненормальной ситуацию, при которой иностранным предпринимателям легче продать свой товар на российских маркетплейсах, чем отечественному производителю.

Ранее в ходе парламентских слушаний «О развитии отраслей легкой промышленности в России» в Госдуме министр финансов Антон Силуанов призвал обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) импортные товары электронной торговли.

Чиновник подчеркнул, что в этом случае отечественные производители одежды и обуви смогут выдерживать конкуренцию, а в настоящее время зарубежные товары в этом сегменте слишком дешевы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле огорчились из-за действия США

    Украинским войскам предрекли выход из Харькова

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok