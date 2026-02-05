Реклама

Россия
12:28, 5 февраля 2026Россия

В Кремле назвали один из столпов российского государства

Песков: Единство народов России — один из столпов государства
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Кремле назвали один из столпов российского государства. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

По его словам, к числу таких столпов относится единство народов России.

Песков также указал, что 5 февраля президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии, посвященном Году единства народов страны.

С 2005 года в России отмечают День народного единства. 4 ноября является государственным праздником и нерабочим днем. В 2026 году День народного единства выпадает на среду.

