15:13, 5 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России одну договоренность с Украиной назвали позитивным фоном для переговоров

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Договоренность России, Украины и Соединенных Штатов об обмене пленными создаст позитивный фон для всего переговорного процесса, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Это гуманитарная акция. С этой точки зрения, человеческой, это очень важно. Для близких этих людей с обеих сторон это очень важно. Люди ждут таких моментов», — отметила Журова.

Депутат рассказала, что подобные обмены идут в рамках тех конвенций, которые давно подписаны Россией.

Сразу это даст позитивный фон переговорам в целом

Светлана Журовазампред комитета Госдумы по международным отношениям

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что Россия, Украина и Соединенные Штаты в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленных. Он добавил, что это первый подобный обмен за пять месяцев. Уиткофф отметил, что такой результат стал возможным благодаря подробным и продуктивным переговорам.

