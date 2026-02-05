Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 5 февраля 2026Россия

В Россию вернули незаконно удерживаемых Киевом жителей приграничного региона

Минобороны: В Россию вернули трех жителей Курской области, удерживаемых Киевом
Майя Назарова

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Россию вернули трех жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Об этом отчитались в Минобороны, сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Помимо жителей приграничного региона, на родину в скором времени вернутся 157 военнопленных. Россия передала аналогичное число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие пока находятся на территории Белоруссии, им начали оказывать всю необходимую помощь.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что Россия, Украина и США договорились об обмене 314 пленных.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби стартовал 4 февраля. Состав российской делегации с момента последней встречи 24 января остался неизменным, переговорную группу возглавляет начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самолет» попросил помощи у государства. Если компания не найдет 50 миллиардов, то могут пострадать дольщики

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Российская туристка с шестью подростками залезла в заброшенный отель в Таиланде и попалась

    Европейцы охладели к американской нефти

    Долги по зарплате в России выросли в два раза

    Российского моряка приговорили к тюрьме в Британии

    Назван доступный и укрепляющий иммунитет продукт

    Дуров сделал важное заявление о Telegram

    Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok