Минобороны: В Россию вернули трех жителей Курской области, удерживаемых Киевом

В Россию вернули трех жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Об этом отчитались в Минобороны, сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Помимо жителей приграничного региона, на родину в скором времени вернутся 157 военнопленных. Россия передала аналогичное число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие пока находятся на территории Белоруссии, им начали оказывать всю необходимую помощь.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что Россия, Украина и США договорились об обмене 314 пленных.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби стартовал 4 февраля. Состав российской делегации с момента последней встречи 24 января остался неизменным, переговорную группу возглавляет начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.