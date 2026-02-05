Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 5 февраля 2026Мир

Уиткофф сообщил о договоренности России и Украины по обмену пленными

Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене 314 пленных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Россия, Украина и Соединенные Штаты в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене пленными. Об этом заявил в соцсети X спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Сегодня делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленных — это первый подобный обмен за пять месяцев», — написал он.

Уиткофф отметил, что такой результат стал возможным благодаря подробным и продуктивным переговорам.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби стартовал 4 февраля. Состав российской делегации с момента последней встречи 24 января остался неизменным, переговорную группу возглавляет начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Начались испытания двигателя для самолета «Байкал»

    Полежайкина вырезали из новых «Папиных дочек» на фоне скандала

    Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

    Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

    Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok