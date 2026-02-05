Уиткофф сообщил о договоренности России и Украины по обмену пленными

Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене 314 пленных

Россия, Украина и Соединенные Штаты в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене пленными. Об этом заявил в соцсети X спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Сегодня делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленных — это первый подобный обмен за пять месяцев», — написал он.

Уиткофф отметил, что такой результат стал возможным благодаря подробным и продуктивным переговорам.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби стартовал 4 февраля. Состав российской делегации с момента последней встречи 24 января остался неизменным, переговорную группу возглавляет начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.