Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:14, 5 февраля 2026Бывший СССР

Военкор высмеял Зеленского за ложь

Военкор Коц обвинил Зеленского во лжи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский военкор Александр Коц уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи и назвал его недоговороспособным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что украинский лидер соврал о сроках моратория РФ на удары по объектам энергетики. «Утверждал, что Россия нарушила свое обещание не бить по ТЭС и подстанциям в течение недели. Истерил и взывал к заокеанскому хозяину. Но вчера сам [президент США Дональд] Трамп пояснил, что перемирие действовало с воскресенья 25 января по воскресенье 1 февраля. Какая-то реакция от Зеленского последовала? Конечно нет», — указал военкор.

Коц высмеял поведение Зеленского. Он назвал президента Украины лучшим союзником, который «своими руками изо всех сил срывает любую возможность какого бы-то ни было "договорнячка"».

Ранее Зеленский раскрыл официальное число погибших украинских солдат. По его словам, это 55 тысяч человек. Он добавил, что в статистике не учитываются пропавшие без вести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Россия и США на переговорах по Украине внезапно обсудили не связанный с Украиной вопрос

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Белгород подвергся ракетному обстрелу

    На Украине произошла загадочная смерть мобилизованного в ТЦК

    «Флот был обезглавлен». 45 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил их багаж?

    Дмитриев жестко ответил на скандал вокруг Эпштейна

    ВСУ ударили по трем регионам России

    Незнакомцы в костюмах Робина Гуда стали воровать еду и раздавать ее прохожим

    Зеленского предупредили об угрозе хуже конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok