Военкор Коц обвинил Зеленского во лжи

Российский военкор Александр Коц уличил президента Украины Владимира Зеленского во лжи и назвал его недоговороспособным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что украинский лидер соврал о сроках моратория РФ на удары по объектам энергетики. «Утверждал, что Россия нарушила свое обещание не бить по ТЭС и подстанциям в течение недели. Истерил и взывал к заокеанскому хозяину. Но вчера сам [президент США Дональд] Трамп пояснил, что перемирие действовало с воскресенья 25 января по воскресенье 1 февраля. Какая-то реакция от Зеленского последовала? Конечно нет», — указал военкор.

Коц высмеял поведение Зеленского. Он назвал президента Украины лучшим союзником, который «своими руками изо всех сил срывает любую возможность какого бы-то ни было "договорнячка"».

Ранее Зеленский раскрыл официальное число погибших украинских солдат. По его словам, это 55 тысяч человек. Он добавил, что в статистике не учитываются пропавшие без вести.