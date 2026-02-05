Реклама

Женщина открыла стрельбу по гостям вечеринки из-за подружившихся мужа и бывшего бойфренда

СюжетСтрельба в США

Фото: dailymail.co.uk

В США женщина открыла стрельбу из дробовика по гостям новогодней вечеринки из-за того, что ее муж и бывший бойфренд выпивали вместе. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в начале 2025 года. 29-летняя Оливия Кленденин из города Франклин, штат Огайо, пришла с мужем на вечеринку в дом знакомых. Вскоре выяснилось, что туда же пригласили ее бывшего бойфренда. Мужчины быстро подружились, начали выпивать и общаться. Это вывело Кленденин из себя. Она несколько раз просила мужа пойти домой, но он отказывался.

Около пяти часов утра американка уехала одна, а затем вернулась с дробовиком и восемь раз выстрелила по дому. В результате стрельбы пострадал один человек. 29-летний гость вечеринки, который сидел на крыльце, получил ранение в живот. Врачам удалось спасти его. Кленденин попыталась скрыться на автомобиле, но врезалась в столб. После ареста она утверждала, что людей не обстреливала. В конце концов следователям удалось восстановить полную картину происшествия.

30 января американку признали виновной в покушении на жизнь единственного пострадавшего. Окончательный приговор ей пока не вынесли, однако прокурор заявил, что она «проведет в тюрьме весь 2026 год и как минимум следующее десятилетие».

Ранее жительница Австралии узнала об измене жениха накануне свадьбы. Девушка решила разоблачить его во время церемонии.

