18:52, 6 февраля 2026

Дерматолог перечислила россиянам требующие ежедневного мытья части тела

Дерматолог Журова: Область паха и стопы необходимо мыть ежедневно
Карина Черных
Фото: C WC / Unsplash

Российский дерматолог Инга Журова перечислила требующие ежедневного мытья части тела. Ее комментарий приводит Regions.ru.

По словам эксперта, частота принятия душа зависит от места проживания, сферы занятости, возраста и индивидуальных особенностей. Так, проживающему в умеренном климате офисному сотруднику или человеку в возрасте достаточно проводить указанные водные процедуры раз в один-два дня. При этом жителю жаркой страны или спортсмену душ может потребоваться дважды в день. Кроме того, частое очищение тела необходимо подросткам из-за усиленной работы сальных и потовых желез.

В то же время есть части тела, которые требуют ежедневного мытья. «Есть зоны, которые нуждаются в более пристальном внимании и ежедневном очищении независимо от общего графика: это лицо, подмышечные впадины, область паха, а также кисти и стопы. И есть обратная ситуация: если вы чувствуете недомогание, у вас температура или просто нет сил, пропустить душ не только можно, но и нужно. Здоровье в этот момент важнее», — указала врач.

В январе доктор медицинских наук, старший научный сотрудник стамбульской клиники Vera Нахид Али назвал две самые важные для мытья части тела зимой.

