Дерматолог перечислила россиянам требующие ежедневного мытья части тела

Дерматолог Журова: Область паха и стопы необходимо мыть ежедневно

Российский дерматолог Инга Журова перечислила требующие ежедневного мытья части тела. Ее комментарий приводит Regions.ru.

По словам эксперта, частота принятия душа зависит от места проживания, сферы занятости, возраста и индивидуальных особенностей. Так, проживающему в умеренном климате офисному сотруднику или человеку в возрасте достаточно проводить указанные водные процедуры раз в один-два дня. При этом жителю жаркой страны или спортсмену душ может потребоваться дважды в день. Кроме того, частое очищение тела необходимо подросткам из-за усиленной работы сальных и потовых желез.

В то же время есть части тела, которые требуют ежедневного мытья. «Есть зоны, которые нуждаются в более пристальном внимании и ежедневном очищении независимо от общего графика: это лицо, подмышечные впадины, область паха, а также кисти и стопы. И есть обратная ситуация: если вы чувствуете недомогание, у вас температура или просто нет сил, пропустить душ не только можно, но и нужно. Здоровье в этот момент важнее», — указала врач.

