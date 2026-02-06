Реклама

Экономика
14:05, 6 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали потепление

Синоптик Позднякова: В предстоящие выходные в Москве потеплеет, но возможен снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В предстоящие выходные, 7 и 8 февраля, в Москве потеплеет, но возможен небольшой снег. Рост температур пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает АГН «Москва».

По словам синоптика, за погоду в эти дни будет отвечать атлантический циклон. «С ним мы ожидаем снег, но он, правда, будет небольшим, и в основном он будет выпадать в субботу. Ночь на воскресенье — уже небольшой снежок, а в воскресенье днем погода без существенных осадков», — уточнила Позднякова.

По сравнению с температурами на неделе в выходные морозы ослабнут. Ночью столбики термометров в Москве покажут в среднем минус 13-16 градусов, а в Подмосковье — до минус 18. «Дневная температура как в субботу, так и в воскресенье в городе составит минус 10–12 градусов, по региону — минус 10–15 градусов», — заключила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что новых экстремальных морозов на территории Центральной России не предвидится.

