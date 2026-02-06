Россиянам дали прогноз насчет новых экстремальных морозов

Синоптик Тишковец: Экстремальных морозов этой зимой больше не будет

Новой волны экстремальных морозов на территории Центральной России не предвидится. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Аномальные для Центральной России холода сменятся периодом потепления в эти выходные, 7-8 февраля. Однако уже на следующей неделе, по прогнозам синоптика, столбики термометров вновь опустятся вниз. Однако холода подобной силы уже не повторятся, уверен Тишковец. До конца зимы лютые холода не вернутся в центральные регионы страны — речь идет не только о феврале, но и марте, который, по словам синоптика, вплоть до 20-х чисел является продолжением зимы с точки зрения климата.

До конца февраля погода в Москве, по словам Тишковца, будет по-зимнему умеренно морозной. Весна, несмотря на случившиеся аномальные холода, придет в срок: зима продлится в Москве еще шесть недель, после чего среднесуточная температура станет держаться выше нулевой отметки.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о возврате сильных холодов в середине февраля. Повторения 20-градусных морозов, по его словам, стоит ждать приблизительно 14-17 февраля.

