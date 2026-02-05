Москвичам назвали срок возвращения 20-градусных морозов

Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы вернутся в Москву в середине февраля

Накрывшие Москву сильные морозы сменит волна потепления. Однако холода еще ударят по столичному региону в феврале. Когда их ждать, изданию RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В ближайшие дни Московская область уйдет на северную окраину антициклона и в регион придут более теплые воздушные массы. Благодаря этому в следующие три-четыре ночи столбики термометров поднимутся с прежних минус 20 градусов до минус 10-15. В дневные же часы температура в столице будет держаться около минус 10 градусов, отметил синоптик.

Тем не менее наступившее потепление не продлится долго. Уже в середине февраля в Москве и области вновь похолодает до отметки в минус 20 градусов. Повторения таких морозов, по прогнозам Шувалова, стоит ждать приблизительно 14-17 февраля.

Ранее в Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы. Ниже отметки в минус 30 температура опустилась в ночь на четверг, 5 февраля на юге региона, в Зарайске.