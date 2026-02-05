Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 5 февраля 2026Экономика

Москвичам назвали срок возвращения 20-градусных морозов

Синоптик Шувалов: 20-градусные морозы вернутся в Москву в середине февраля
Виктория Клабукова

Фото: Кузьмиченок Василий / АГН «Москва»

Накрывшие Москву сильные морозы сменит волна потепления. Однако холода еще ударят по столичному региону в феврале. Когда их ждать, изданию RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В ближайшие дни Московская область уйдет на северную окраину антициклона и в регион придут более теплые воздушные массы. Благодаря этому в следующие три-четыре ночи столбики термометров поднимутся с прежних минус 20 градусов до минус 10-15. В дневные же часы температура в столице будет держаться около минус 10 градусов, отметил синоптик.

Тем не менее наступившее потепление не продлится долго. Уже в середине февраля в Москве и области вновь похолодает до отметки в минус 20 градусов. Повторения таких морозов, по прогнозам Шувалова, стоит ждать приблизительно 14-17 февраля.

Ранее в Подмосковье зафиксировали 30-градусные морозы. Ниже отметки в минус 30 температура опустилась в ночь на четверг, 5 февраля на юге региона, в Зарайске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok