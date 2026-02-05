В московском регионе прошли 30-градусные морозы

Синоптик Тишковец: Морозы в Подмосковье ночью достигали 30-градусной отметки

В Подмосковье ночью в четверг, 5 февраля, местами прошли 30-градусные морозы. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, температура опускалась минимум до минус 18,1 градуса Цельсия (при норме в минус 12,3 градуса). На Балчуге температура составила минус 13,7 градуса, в Тушине — минус 23,6 градуса, в Бутове — минус 24,4 градуса. В Новой Москве (Михайловское) столбики термометра опустились до минус 28,6 градуса. На юге Подмосковья, в Зарайске, температура опустилась до минус 30,1 градуса.

Ранее в областном управлении МЧС России сообщили, что аномальные морозы в центральной части страны продлятся до 5 февраля. Днем в этот день воздух прогреется до минус 13 — минус 17 градусов. Прошедшая ночь отметилась 30-градусными морозами в Подмосковье.