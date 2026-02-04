Раскрыта продолжительность аномальных морозов в России

МЧС: Аномальные морозы в Центральной России продлятся до 5 февраля

Аномальные морозы в Центральной России продлятся до четверга, 5 февраля. Продолжительность холодов раскрыли в областном управлении МЧС России, передает ТАСС.

В ближайшую ночь столбики термометров могут опуститься местами до минус 25 — минус 19 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до минус 13 — минус 17 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что морозы в Москве ослабнут к предстоящим выходным, 7 и 8 февраля. Отрицательные температуры сохранятся, но станут более мягкими.

Так, столбики термометров покажут минус 13-15 градусов ночью и минус 10-12 градусов днем. Однако показатели останутся ниже климатической нормы, но уже не на 10, а на 5-6 градусов. При этом солнце в субботу и воскресенье в столице вряд ли покажется, погода станет облачной, предупредила синоптик.