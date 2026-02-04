Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:05, 4 февраля 2026Экономика

Раскрыта продолжительность аномальных морозов в России

МЧС: Аномальные морозы в Центральной России продлятся до 5 февраля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Аномальные морозы в Центральной России продлятся до четверга, 5 февраля. Продолжительность холодов раскрыли в областном управлении МЧС России, передает ТАСС.

В ближайшую ночь столбики термометров могут опуститься местами до минус 25 — минус 19 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до минус 13 — минус 17 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что морозы в Москве ослабнут к предстоящим выходным, 7 и 8 февраля. Отрицательные температуры сохранятся, но станут более мягкими.

Так, столбики термометров покажут минус 13-15 градусов ночью и минус 10-12 градусов днем. Однако показатели останутся ниже климатической нормы, но уже не на 10, а на 5-6 градусов. При этом солнце в субботу и воскресенье в столице вряд ли покажется, погода станет облачной, предупредила синоптик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился первый день переговоров по Украине. В Киеве заявили о продуктивной встрече, а в Вашингтоне рассказали плохую новость

    В России произошла вспышка сифилиса

    В России опустели салоны красоты

    Водителей призвали не оставлять документы в машине в мороз

    Обвиненного в покушении на Трампа американца приговорили к пожизненному заключению

    Гоблин открыл россиянам глаза на мат

    В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

    Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

    Центробанк признал переход россиян к тотальной экономии

    Пассажир самолета описал разгерметизацию салона фразой «глаза вылезали из орбит»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok