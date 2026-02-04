Москвичам назвали срок прекращения морозов

Синоптик Позднякова: Морозы в Москве ослабнут к выходным

Морозы в Москве ослабнут к предстоящим выходным, 7 и 8 февраля. Срок прекращения экстремальных холодов назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

«Погода в выходные, она будет, скажем так, более мягкая. Морозы сохранятся, но все-таки они будут мягкими. Зато погода будет облачная, уже не будет такого яркого солнца. Время от времени будет приниматься небольшой снежок», — рассказала синоптик.

При этом ночью температура воздуха поднимется до минус 13-15 градусов Цельсия, а днем будет достигать минус 10-12 градусов. Позднякова отметила, что эти значения будут все еще ниже климатической нормы, но уже не на 10, а на 5-6 градусов. «Так что можно сказать, что морозы к выходным ослабеют», — заключила метеоролог.

Ранее Позднякова посоветовала жителям Москвы не ждать тепла. По прогнозам синоптика, окончательно морозы отступят только в конце марта.