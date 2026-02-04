Реклама

Экономика
12:58, 4 февраля 2026Экономика

Москвичей призвали не ждать тепла

Синоптик Позднякова: Окончательно морозы в Москве отступят в конце марта
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Морозная погода покинет столицу только в конце марта. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в марте днем будет слабый плюс, а по ночам температура будет опускаться ниже нулевой отметки. Такая погода может сохраниться до конца первого месяца весны.

Февральская температура традиционно мало отличается от январской. По этой причине особого всплеска тепла в феврале ждать не приходится, добавила синоптик.

Ранее синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что ослабление морозов с температурой от минус 10 до минус 20 градусов придет в столицу только во второй половине февраля. В среду, 4 февраля, температура в столице держится ниже климатической нормы.

