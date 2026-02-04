Назван срок окончания морозов в Москве

Синоптик Шувалов: Морозы в Москве закончатся только в середине февраля

Морозы в Москве закончатся только в середине февраля, спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Срок окончания сильных холодов в столице он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«У нас будет ослабление морозов на выходных, но они ослабеют до минус 10-13 градусов, а потом опять прибавят до минус 20. Более-менее заметное ослабление морозов будет только во второй половине февраля, где-то числа с 14-15 февраля. Осадков существенных пока в ближайшее время не ожидается», — поделился синоптик.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в столице в среду, 4 февраля, ожидается погода, которую можно охарактеризовать словами «мороз и солнце»: воздух прогреется, однако температура все еще будет ниже климатической нормы.

До этого он же рассказывал, что первые пять дней февраля могут стать в Москве самыми холодными в XXI веке.

