Экономика
07:48, 4 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о наступлении аномально холодных ночей

Леус: Первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Первые пять дней февраля могут стать в Москве самыми холодными в XXI веке. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Средняя температура воздуха за первые три дня февраля составляет в столице — минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних многолетних показателей», — отметил он.

По словам эксперта, в век глобального потепления более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды. Речь идет про февраль 2012 года. Тогда средняя температура воздуха за этот же период составила минус 20,2 градуса. В текущем же году пик морозов еще впереди, так что его первая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке, спрогнозировал Леус.

Синоптик также отметил, что жителям столичного региона осталось пережить еще две очень морозных ночи, с температурой ниже минус 20 градусов.

Ранее Михаил Леус рассказал, что во вторник, 3 февраля, в Москве зафиксировали новый температурный минимум с начала зимы. Так, на базовой метеостанции ВДНХ к 08:00 по московскому времени столбики термометров показали минус 21,1 градуса Цельсия.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что оттепель вряд ли придет в Москву до конца февраля.

