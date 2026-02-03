Москвичей предупредили о редком явлении до конца февраля

Синоптик Позднякова: В феврале в Москву не придет оттепель из-за редкого явления

В феврале в Москву вряд ли придет оттепель. О морозной погоде до конца зимы предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио Sputnik.

По словам синоптика, в первые две недели месяца температура воздуха будет ниже климатической нормы. На регион опустится глубокий циклон с севера. «Поступление холода идет с верхних слоев в нижние, поэтому погода ветреная, еще и со снегом. Это редкое явление, когда циклон нам приносит холод и дальнейшее понижение температуры», — пояснила Позднякова.

При этом метеоролог заявила, что общий тренд на повышение средней температуры на протяжении 30 лет сохранится. Однако в наступлении оттепели в конце февраля Позднякова сомневается.

«Хотя мы живем в эпоху потепления климата, но это не значит, что каждый следующий зимний сезон будет теплее, чем предыдущий, нет. Все развивается по определенной синусоиде», — заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о том, что снег в Москве будет идти на протяжении всего февраля.