12:14, 3 февраля 2026

Синоптик опроверг информацию о снегопаде до конца февраля в Москве

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о том, что снег в Москве будет идти на протяжении всего февраля, в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, в ближайшую неделю снегопадов в столице не будет, поскольку город будет находиться на восточной периферии хорошо выраженного антициклона. «Вот сам антициклон расположен в Скандинавии. А вот по восточной периферии будет перемещаться очень холодный воздух из северных регионов, он генетически холодный, он сформирован при полярных регионах Северного ледовитого океана, к западу от Шпицбергена, к востоку от Карского моря. Будет поступать по-настоящему холодный воздух», — объяснил он. Помимо этого, отметил специалист, снега в Москве не будет из-за повышенного атмосферного давления: это означает, что нисходящее движение по вертикали размывает облака, и осадкам неоткуда будет взяться.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномальные морозы уйдут из столичного региона только во второй половине февраля.

