Москвичам назвали срок окончания экстремальных морозов

Синоптик Шувалов: Аномальные морозы уйдут из Москвы во второй половине февраля

Аномальные морозы уйдут из Москвы и Подмосковья лишь во второй половине февраля. Соответствующий срок назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, первая декада февраля текущего года будет аномально холодной, и температуры на 5–10 градусов ниже средней климатической нормы задержатся в Москве и Подмосковье до середины месяца. Так, в период со вторника по пятницу, с 3 по 6 февраля, прогнозируется минус 15-18 градусов в дневные часы, а ночью столбики термометров будут опускаться до значений в минус 25 градусов. Ослабевать холода начнут к концу нынешней недели, однако это будет временным.

«В субботу, 7 февраля, потеплеет до минус 5-10 градусов. Это будет сопровождаться умеренным снегом. Впрочем, ослабление морозов не будет продолжительным, следом ожидается новая волна похолодания — температура вновь приблизится к отметке минус 20», — заключил Шувалов.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 3 февраля в Москве и Подмосковье будет аномально холодным.