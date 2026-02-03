Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 3 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали аномально морозный день

Синоптик Леус: 3 февраля в Москве и Подмосковье будет аномально холодным
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кузьмиченок Василий / АГН «Москва»

3 февраля в Москве и Подмосковье, как и предыдущие несколько дней, будет аномально холодным. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник влияние на погоду в Москве и Московской области продолжит оказывать заполняющийся циклон. «В такой ситуации облаков в небе над регионом будет довольно много, но существенных осадков они вызвать не смогут, а вот температурные показатели останутся существенно ниже климатической нормы — днем отрицательная температурная аномалия составит 9-10 градусов», — поделился информацией он. Леус отметил, что в течение дня столбики термометров в городе покажут минус 14-16 градусов, а по области — минус 13-18 градусов. В ночь на среду, 4 февраля, температура упадет до минус 19-21 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 750 миллиметра ртутного столба.

Помимо морозов, предупредили сотрудники Гидрометцентра, на дорогах ожидается гололедица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль прокомментировал предложение Эпштейна встретиться с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    СМИ сообщили о массовых сокращениях в «Домодедово»

    Маск заявил о начале второй гражданской войны в США

    Российская молодежь растеряла кредитный рейтинг

    В России резко подорожала альтернатива сливочному маслу

    Ночной удар по Украине связали с приездом в Киев генсека НАТО Рютте

    Россиян предупредили об опасных языческих ритуалах

    Стало известно о смерти четырехлетней девочки в подмосковной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok