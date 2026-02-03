Москвичам пообещали аномально морозный день

Синоптик Леус: 3 февраля в Москве и Подмосковье будет аномально холодным

3 февраля в Москве и Подмосковье, как и предыдущие несколько дней, будет аномально холодным. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник влияние на погоду в Москве и Московской области продолжит оказывать заполняющийся циклон. «В такой ситуации облаков в небе над регионом будет довольно много, но существенных осадков они вызвать не смогут, а вот температурные показатели останутся существенно ниже климатической нормы — днем отрицательная температурная аномалия составит 9-10 градусов», — поделился информацией он. Леус отметил, что в течение дня столбики термометров в городе покажут минус 14-16 градусов, а по области — минус 13-18 градусов. В ночь на среду, 4 февраля, температура упадет до минус 19-21 градуса. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 750 миллиметра ртутного столба.

Помимо морозов, предупредили сотрудники Гидрометцентра, на дорогах ожидается гололедица.