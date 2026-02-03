В Москве зафиксировали температурный минимум

Синоптик Леус: Температура воздуха в Москве достигла минимума с начала зимы

Во вторник, 3 февраля, в Москве зафиксировали новый температурный минимум с начала зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram.

На базовой метеостанции ВДНХ к 08:00 по московскому времени столбики термометров показали минус 21,1 градуса Цельсия. Этот показатель на 0,1 градуса ниже, чем в предыдущий самый морозный день зимы — 1 февраля.

В Новой Москве оказалось еще холоднее — на метеостанции в Михайловском температура воздуха опускалась до минус 28,9 градуса Цельсия. «Не обошли морозы стороной и Подмосковье, после непродолжительного перерыва в регион вернулись 30-градусные морозы», — добавил синоптик.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что оттепель вряд ли придет в Москву до конца февраля.