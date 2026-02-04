Реклама

Экономика
09:41, 4 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали немного тепла

Синоптик Лкус: 4 февраля солнце немного прогреет воздух в столице
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В столице в среду, 4 февраля, ожидается погода, которую можно охарактеризовать словами «мороз и солнце»: воздух прогреется, однако температура все еще будет ниже климатической нормы. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода будет сформирована барическим гребнем, вытянувшимся из Скандинавии к низовьям Дона. Облаков в небе станет меньше, и будет преимущественно сухо, что поможет солнечным лучам немного прогреть воздушные массы, однако температура по-прежнему существенно ниже климатической нормы.

Днем в Москве ожидается минус 11-13 градусов, по области от минус 11 до минус 16 градусов. Ветер западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 5 февраля, без существенных осадков, ночью похолодает до минус 20-22 градусов, днем ожидается минус 12-14 градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что первые пять дней февраля могут стать в Москве самыми холодными в XXI веке. В первые три дня месяца средняя температура воздуха в столице составила минус 18,9 градуса, что на 12,2 градуса ниже средних многолетних показателей. Ожидается при этом, что морозных ночей москвичам осталось пережить всего две — 5 и 6 февраля.

