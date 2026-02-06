Артемий Панарин: Деньги для меня не так уж сильно важнны

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин высказался о важности денег в его жизни. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий отметил, что они для него не так уж сильно важны. «Не знаю, может, это звучит смешно, но для меня это не особо важно. Я просто хочу играть за ребят и за клуб. Вот что для меня главное», — заявил Панарин.

Игрок также отметил, что хотел играть именно за «Кингс». «Не знаю, возможно, я бы вернулся в Россию, если бы "Лос-Анджелес" мне ничего не предложил», — добавил Панарин.

34-летний Панарин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» на условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри. Россиянин подписал с «Кингс» контракт на два года, по которому будет зарабатывать 11 миллионов долларов за сезон. В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин набрал 57 (19+38) очков в 52 матчах.

