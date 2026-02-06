Постсоветскому президенту предложили Нобелевскую премию мира из-за нахождения на передовой

Президента Молдавии Санду номинировали на Нобелевскую премию мира

Президента Молдавии Майю Санду номинировали на Нобелевскую премию мира. На это событие она отреагировала в эфире TV8.

Накануне один из депутатов парламента Норвегии предложил выдвинуть Санду на Нобелевскую премию за «свою активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира в стране». Причина заключается в том, что молдавский президент «находилась на передовой защиты демократии в Европе».

«Я, конечно, ценю это и я благодарна за то, что люди следят за нашей страной, что ценят нашу смелость и стойкость, но на эту премию номинировано много людей», — заявила Санду. Молдавский лидер также предложила дать премию пленным представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Майя Санду раскрыла будущее Приднестровья. По ее словам, Кишинев выступает за мирное урегулирование на территории непризнанного государства. Независимость Приднестровской Молдавской республики не признает ни одно государство.