14:19, 27 января 2026Бывший СССР

Санду ответила на вопрос о будущем Приднестровья

Санду: Молдавия стремится поддерживать мир в Приднестровье ради наших граждан
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Я спросил [президента Молдавии] Майю Санду, собирается ли Молдова решать проблему Приднестровья», — написал нардеп. Он задал вопрос в рамках выступления молдавского лидера на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Гончаренко опубликовал видео с заседания. Санду ответила на вопрос депутата Рады о будущем Приднестровской Молдавской республики. По ее словам, Молдавия последовательно отстаивает идею мирного урегулирования конфликта, стремясь поддерживать стабильность в регионе.

Ранее молдавский лидер подчеркнула, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, намекнув о скором изменении ситуации. В январе Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией.

