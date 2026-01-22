Санду намекнула на скорое установление контроля Кишинева над Приднестровьем

Приднестровье пока не находится под властью Кишинева. Так президент Молдавии Майя Санду намекнула на скорое установление контроля властями республики над непризнанным государством во время общения с журналистами, передает Newsmaker в своем Telegram-канале.
«Мы не можем внедрять там административно-территориальную реформу, так же как не можем проводить там никакие другие реформы, потому что это территория, которую конституционные власти не контролируют… Пока», — объявила Санду.
Отдельно молдавский президент высказалась о реформе автномии Гагаузии. По ее словам, Кишинев ничего не собирается менять в этом вопросе.
Ранее Майя Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией. Иным инструментом, по словам политика, является присоединение к Евросоюзу.