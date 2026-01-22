Реклама

14:37, 22 января 2026

Санду намекнула на скорое установление контроля Кишинева над Приднестровьем

Санду: Приднестровье пока не находится под властью Кишинева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Приднестровье пока не находится под властью Кишинева. Так президент Молдавии Майя Санду намекнула на скорое установление контроля властями республики над непризнанным государством во время общения с журналистами, передает Newsmaker в своем Telegram-канале.

«Мы не можем внедрять там административно-территориальную реформу, так же как не можем проводить там никакие другие реформы, потому что это территория, которую конституционные власти не контролируют… Пока», — объявила Санду.

Отдельно молдавский президент высказалась о реформе автномии Гагаузии. По ее словам, Кишинев ничего не собирается менять в этом вопросе.

Ранее Майя Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией. Иным инструментом, по словам политика, является присоединение к Евросоюзу.

