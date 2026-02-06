Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:04, 6 февраля 2026Мир

США начали готовиться к смене режима в Иране

National: США разрабатывают план формирования временного правительства в Иране
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план формирования временного правительства в Иране на случай смены режима. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что в данную инициативу вовлечен зять американского лидера Джаред Кушнер. «Он помогает собрать группу ирано-американских бизнесменов для консультирования по вопросам формирования некоего переходного органа, который поможет управлять Ираном в случае краха режима», — сказано в сообщении.

Также источник газеты добавил, что американская сторона намерена организовать встречу с иранскими оппозиционерами в ближайшие дни в городе Палм-бич (штат Флорида).

Ранее Reuters оценило, что вероятность военного конфликта между США и Ираном остается высокой, так как Тегеран вряд ли пойдет на значительные уступки в ходе переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Одну идею для защиты границы Европы от России назвали утопией

    Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Популярный кроссовер Geely получит новый двигатель в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok