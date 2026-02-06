Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 6 февраля 2026Мир

Вероятность начала войны США и Ирана оценили

Reuters: Военный конфликт между США и Ираном более вероятен, чем нет
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Вероятность военного конфликта между США и Ираном остается высокой, так как Тегеран вряд ли пойдет на значительные уступки в ходе переговоров. Об этом сообщает Reuters.

«Очень маловероятно, что на завтрашних переговорах они пойдут на уступки, достаточные для того, чтобы США могли с уверенностью заявить о прорыве. Поэтому я считаю, что военный конфликт более вероятен, чем нет», — отметил старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Эдмунд Фиттон-Браун.

Отмечается, что для достижения договоренностей и снижения риска эскалации переговорщикам в Омане придется учитывать принципиальную позицию Ирана в вопросе его ракетной программы.

Ранее научный сотрудник Атлантического совета Алисса Павия заявила, что президент США Дональд Трамп пытается загнать Иран в угол, чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке. По ее словам, американский лидер знает, что иранцы ослаблены после многих лет опосредованной войны, экономического кризиса и внутренних беспорядков и надеется использовать это, чтобы добиться уступок и продвинуться в вопросе возобновления ядерной сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий в 2026 году

    Россия выпустила более 35 тысяч «Пираний»

    Рейтинг Путина среди россиян изменился

    В российском городе обнаружили торговца частями от двигателей для истребителей

    Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для рекламы

    Жених пережил остановку сердца на свадьбе

    Двух человек задержали после нападения ученицы на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok