Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 6 февраля 2026Мир

Трампа уличили в попытке загнать Иран в угол

AP: Трамп пытается загнать Иран в угол, чтобы возобновить переговоры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп пытается загнать Иран в угол, чтобы возобновить переговоры по ядерной сделке. Об этом заявила научный сотрудник Атлантического совета Алисса Павия, сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает издание, с учетом присутствия в регионе авианосца Abraham Lincoln и других военных кораблей, а также увеличения количества истребителей, у США, вероятно, появилась военная мощь, достаточная для нанесения удара, если они того захотят. Однако вопрос о том, смогут ли эти удары заставить Иран изменить свою политику или даже свергнуть правительство, остается открытым.

В то же время арабские страны Персидского залива опасаются, что нападение может спровоцировать региональную войну, в которую они тоже будут втянуты. Уточняется, что эта угроза вполне реальна: американские военные уже сбили иранский беспилотник рядом с авианосцем Abraham Lincoln, а Иран попытался остановить судно под флагом США в Ормузском проливе.

«Президент Трамп пытается загнать Иран в угол, вынуждая его начать на переговоры и пойти на уступки по ядерной сделке», — сказала Павия.

По ее словам, Трамп знает, что иранцы ослаблены после многих лет опосредованной войны, экономического кризиса и внутренних беспорядков и надеется использовать это, чтобы добиться уступок и продвинуться в вопросе возобновления ядерной сделки.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на переносе переговоров с США из Турции в Оман. Он также потребовал, чтобы в ходе встреч обсуждалась исключительно ядерная повестка. В свою очередь Трамп отметил, что иранскому лидеру стоит очень побеспокоиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила ракетами по региону в Центральной России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий в 2026 году

    Россия выпустила более 35 тысяч «Пираний»

    Рейтинг Путина среди россиян изменился

    В российском городе обнаружили торговца частями от двигателей для истребителей

    Кайли Дженнер снялась в прозрачном платье для рекламы

    Жених пережил остановку сердца на свадьбе

    Двух человек задержали после нападения ученицы на российскую школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok