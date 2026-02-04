Реклама

22:28, 4 февраля 2026

Трамп призвал аятоллу Хаменеи «очень побеспокоиться»

Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «очень побеспокоиться».

«Иранскому лидеру Хаменеи стоит очень побеспокоиться», — заявил журналисту глава Белого дома.

Эти слова прозвучали на фоне сообщений о срыве переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Как отмечал Axios со ссылкой на источники, переговоры по ядерной программе между США и Ираном, запланированные на пятницу, 6 февраля, могут не состояться из-за того, что американская сторона не согласилась на требование перенести место встречи в Оман.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран потребовал, чтобы переговоры с США на этой неделе проходили в Омане, а не в Турции, и ограничить их только двусторонними переговорами исключительно по ядерным вопросам.

