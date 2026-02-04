Стало известно о срыве переговоров США и Ирана

Axios: США не согласились на требование Ирана изменить место переговоров на Оман

Переговоры по ядерной программе между США и Ираном, запланированные на пятницу, 6 февраля, могут не состояться из-за того, что американская сторона не согласилась на требование перенести место встречи в Оман. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Мы сказали им, что это либо это, либо ничего, а они ответили: "Хорошо, тогда ничего"», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

Официальный представитель США отметил, что если Иран вернется к первоначальному формату переговоров, то встречи могут состояться на этой или следующей неделе.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран потребовал, чтобы переговоры с США на этой неделе проходили в Омане, а не в Турции, и ограничить их только двусторонними переговорами исключительно по ядерным вопросам.

После этого журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник заявлял, что США согласились на ультиматум Ирана.