09:51, 5 февраля 2026Мир

Стало известно о требовании верховного лидера Ирана к США

Hurriyet: Хаменеи настоял на переносе переговоров с США из Турции в Оман
Виктория Кондратьева
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоял на переносе переговоров с США из Турции в Оман и потребовал, чтобы в ходе встреч обсуждалась исключительно ядерная повестка. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Верховный лидер Ирана Хаменеи отверг встречу в Стамбуле и ее формат. (...) Он настаивал на том, что единственным посредником должны быть США, и что переговоры должны быть сосредоточены исключительно на одном вопросе — ядерном», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что в результате предварительных контактов было решено, что предстоящая встреча будет рассматриваться как продолжение предыдущего раунда переговоров по иранской ядерной программе в Омане.

Ранее портал Axios сообщил, что США согласились на требование Ирана перенести переговоры из Турции в Оман.

