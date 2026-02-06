Реклама

Цискаридзе призвал ввести дресс-код для посетителей театра

Артист Николай Цискаридзе призвал ввести дресс-код для посетителей театра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе призвал ввести дресс-код для посетителей театра. На данную тему он высказался в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание», передает ТАСС.

По словам бывшего премьера Большого театра, необходимо регламентировать форму одежды в культурных учреждениях по аналогии с храмами. Например, церковь неуместно посещать в шортах и с оголенными плечами, отметил он.

«То же самое в театре. Нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах. Это просто уважение одного человека к другому и к тому месту, где он находится», — заявил педагог, добавив, что поспособствовать изданию указанных правил должно Министерство культуры.

В январе экс-возлюбленная бизнесмена и политика Бориса Березовского российская модель Дарья Коновалова последовала тренду на эпатажные наряды в Большом театре.

