Экс-возлюбленная Березовского последовала тренду на эпатажные наряды в Большом театре

Экс-возлюбленная Березовского показала фото в эпатажном наряде с Большого театра

Российская модель Дарья Коновалова последовала тренду на эпатажные наряды в Большом театре. Снимок она показала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя последняя возлюбленная бизнесмена и политика Бориса Березовского позировала без обуви, сидя на бортике ложи в позе лотоса. Для выхода в свет она выбрала атласный топ с глубоким декольте и мини-юбку. «Россия, оставайся сильной. Люблю тебя», — подписала манекенщица сторис.

Коновалова посетила Большой театр в откровенном образе вслед за ведущей «России 24» Марией Григорьевой. Последняя нарвалась на волну критики за фото, на которых она была запечатлена лежащей в ложе в полупрозрачном корсетном платье. «Они скоро будут голыми фотографироваться», — возмущались многочисленные комментаторы.

Помимо пользователей сети, поведением Григорьевой возмутились и представители театрального сообщества, в том числе ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе.

Дарья Коновалова была помолвлена с олигархом Борисом Березовским в 2009 году. После смерти бизнесмена у нее завязался роман с сыном основателя сети ресторанов «Якитория» Кириллом Шейхаметовым, в отношениях с которым у нее родились две дочери.