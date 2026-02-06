В Раде засомневались в восстановлении крупнейшей ТЭЦ Киева к концу отопительного сезона

Крупнейшую в Киеве Дарницкую теплоэлектростанцию (ТЭЦ) не восстановят даже через 2 месяца, как обещал мэр столицы Виталий Кличко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Во‑первых, там есть частный владелец. Во‑вторых, даже если проведена приблизительная дефектация, то есть имеется примерно понимание, какое оборудование нужно восстановить, отремонтировать, привезти новое...» — заявил парламентарий.

Кучеренко также задался вопросом, есть ли у частного владельца ТЭЦ средства на восстановление.

Ранее Виталий Кличко писал, что по оптимистичным прогнозам, на восстановление энергообъекта уйдет не менее двух месяцев. Сообщалось, что российские войска в ходе массированных атак полностью уничтожили ТЭЦ.