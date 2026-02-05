Реклама

Российские войска полностью уничтожили крупнейшую ТЭЦ Киева

«УНИАН»: ВС России полностью уничтожили Дарницкую ТЭЦ в Киеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска в ходе массированных атак полностью уничтожили Дарницкую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), одну из крупнейших в Киеве. Об этом в Telegram сообщает агентство «УНИАН».

«Дарницкая ТЭЦ почти полностью разрушена. Она обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов», — говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram, что по оптимистичным прогнозам на восстановление энергообъекта уйдет не менее двух месяцев.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.

