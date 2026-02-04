Реклама

На Украине раскрыли последствия ударов по энергетике в Киеве

Игнатьев: Две ТЭЦ в Киеве получили критические повреждения после ударов России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения. О последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре сообщает глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ получили критические повреждения и выведены из эксплуатации надолго», — отметил он.

По словам Игнатьева, в феврале срок работы электричества в Киеве сократится до 4-6 часов в сутки. Восстановление может занять годы.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций.

