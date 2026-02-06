Реклама

16:26, 6 февраля 2026Россия

В Шебекинском округе боец «Орлана» получил минно-взрывную рану при отражении удара

Боец «Орлана» получил минно-взрывную рану при отражении украинского БПЛА
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Шебекинском округе при исполнении служебных задач ранен боец «Орлана». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона заявил, что мужчина пострадал в селе Графовка при отражении украинского БПЛА. Сослуживцы отвезли его в Шебекинскую больницу, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочную рану лица.

«После оказания помощи он доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. Необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — дополнил Гладков.

Ранее стало известно, что Белгород был атакован ракетами американского комплекса HIMARS.

