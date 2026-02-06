В Забайкальском крае выделили средства на борьбу с диабетом

В Забайкалье выделили 53 млн рублей на закупку систем мониторинга диабета

Власти Забайкальского края направили более 53 миллионов рублей на реализацию регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2026 году. Проект входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 1 января 2025 года и рассчитан до 2030 года.

По словам министра финансов региона Веры Антроповой, с начала года на мероприятия проекта уже израсходовано более 19 миллионов рублей. «Это свидетельствует об активной реализации мероприятий и подтверждает приоритетность поддержки людей с сахарным диабетом, а также нацеленность на повышение качества их жизни», — отметила Вера Антропова.

Финансирование распределено между тремя медицинскими учреждениями: Забайкальским краевым перинатальным центром, Клиническим медицинским центром и Детским клиническим медицинским центром Читы. Средства направят, в частности, на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы. Оборудование получат около 600 беременных женщин и более 400 детей в возрасте от двух лет.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» ставит целью увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, включая опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

