Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:52, 6 февраля 202669-я параллель

В Забайкальском крае выделили средства на борьбу с диабетом

В Забайкалье выделили 53 млн рублей на закупку систем мониторинга диабета
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Anatoliy Cherkas / Shutterstock / Fotodom

Власти Забайкальского края направили более 53 миллионов рублей на реализацию регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2026 году. Проект входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 1 января 2025 года и рассчитан до 2030 года.

По словам министра финансов региона Веры Антроповой, с начала года на мероприятия проекта уже израсходовано более 19 миллионов рублей. «Это свидетельствует об активной реализации мероприятий и подтверждает приоритетность поддержки людей с сахарным диабетом, а также нацеленность на повышение качества их жизни», — отметила Вера Антропова.

Финансирование распределено между тремя медицинскими учреждениями: Забайкальским краевым перинатальным центром, Клиническим медицинским центром и Детским клиническим медицинским центром Читы. Средства направят, в частности, на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы. Оборудование получат около 600 беременных женщин и более 400 детей в возрасте от двух лет.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» ставит целью увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, включая опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В больнице Петербурга торговали органами и костями. Чьи эти останки и кто их покупал?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Бывшая жена Бена Аффлека откусила ухо известному актеру

    Сломавшего руку в конфликте с учителем лицея в Подмосковье школьника отчислили

    Москвичам пообещали 20-градусные морозы после оттепели

    Раскрыта малоизвестная правда о рисках деменции

    В Германии раскритиковали ЕС за иллюзию победы над Россией

    Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на российском курорте и попала на видео

    Стало известно о покупателе человеческих органов в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok