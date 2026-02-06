Реклама

19:03, 6 февраля 2026

Женщина дала ребенку пощечину за плохие фото на российском курорте и попала на видео

Алина Черненко

Женщина дала ребенку пощечину за то, что он плохо позировал для фото во время отдыха на российском горнолыжном курорте Эльбрус. Соответствующее видео появилось в аккаунте пользователя @yshkosketch в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных в сети кадрах женщина пытается сфотографировать мальчика на горнолыжном склоне. После этого она подходит к ребенку, сильно дергает его за шапку, а затем шлепает по лицу. Затем героиня ролика отходит назад и снова достает телефон, чтобы сделать кадр.

«Яжемать ***** чадо за то, что он не хочет фоткаться для ее Инстаграма (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Вот так картинка в Инстаграме (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) маскирует суровую действительность», — подписал ролик автор.

Пользователи сети в комментариях возмутились поведением женщины. «Когда взрослые терпят издевательства — это выбор. А у ребенка нет выбора», «Как жалко мальчика. Пожалуйста, когда вы видите такое, не стойте в стороне. То, что она его родила, не дает ей права его бить. Это отдельный человек. Такой же, как и мы все. Он тоже имеет право на защиту», «Сердце сжимается за ребенка. А что дома тогда происходит?» — написали они.

Ранее пассажирка авиакомпании Hawaiian Airlines напала на свою малолетнюю дочь в самолете и была оштрафована на 100 долларов (около 8000 рублей). Она ударила ребенка головой о стену салона.

