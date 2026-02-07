Реклама

Активность самолетов НАТО в Польше связали с подготовкой ударов по Ирану

Генерал Попов: Самолеты НАТО подняли в Польше ради репетиции ударов по Ирану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Прибытие сразу пяти самолетов НАТО в польский город Жешув, где располагается одна из ключевых баз альянса, может быть репетицией ударов по иранским объектам. Об этом в беседе с aif.ru заявил заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, активность альянса может быть связана с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной подготовке удара по Ирану. «Для таких операций задействуется огромная авиационная инфраструктура», — пояснил военный.

При этом, отмечает Попов, окончательное решение зависит от политической воли Вашингтона. «Нужно учитывать фактор Трампа, он умный, но крайне непостоянный — может нагнетать обстановку, делать резкие заявления, а затем внезапно отступить», — заключил эксперт.

В последние несколько дней в Жешуве приземлились три топливозаправщика Airbus A330-243MRTT, британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS Boeing E-3F Sentry.

О массовом стягивании военно-транспортной авиации НАТО в Жешув сообщалось и в середине января. Тогда подобную активность связали с острым дефицитом ресурсов Украины.

